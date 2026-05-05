Schaeffler entouré après ses trimestriels
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 10:07
Sur les trois premiers mois de l'année, les revenus de l'équipementier automobile se sont élevés à 5,764 milliards d'euros, soit une baisse de 2,7% par rapport au premier trimestre 2025. A taux de change constants, le chiffre d'affaires affiche une très légère croissance de 1%.
De son côté, l'Ebit avant éléments exceptionnels s'est installé à 285 millions d'euros, contre 276 millions d'euros un an plus tôt, ce qui représente une marge d'exploitation de 5%, mieux que les 4,7% d'il y'a un an.
Le free cash-flow, avant flux liés aux opérations de fusions-acquisitions, s'est établi à -209 millions d'euros au premier trimestre (-155 millions d'euros au premier trimestre 2025), en raison d'effets saisonniers.
Enfin, le bénéfice net part du groupe a reculé de 27,71%, en passant de 83 à 60 millions d'euros. Le bénéfice par action est ainsi passé de 0,09 à 0,06 euro.
Au niveau des perspectives, l'Allemand prévoit toujours des revenus annuels compris entre 22,5 et 24,5 milliards d'euros, soit une croissance à taux de change constants comprise entre -4,3 et 4,3%. La société table également sur une marge d'Ebit, avant éléments exceptionnels, de 3,5 à 5,5%. Quant au free cash-flow avant flux liés aux opérations de M&A, il devrait se situer entre 100 et 300 millions d'euros.
Pour Jefferies, ce premier trimestre 2026 est légèrement supérieur aux attentes. La mise à jour est globalement conforme aux indications fournies lors de la communication pré-clôture, avec un Ebit supérieur de 2% au consensus et de 1% aux estimations de la banque d'investissement américaine.
Les analystes relèvent également que des progrès satisfaisants ont été enregistrés dans toutes les divisions et ils estiment que le groupe est bien positionné pour gérer l'incertitude des mois à venir. Le titre Schaeffler est leur recommandation d'achat prioritaire parmi les équipementiers de premier rang. L'objectif de cours est fixé à 10,45 euros, soit un potentiel de hausse de 33%.
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