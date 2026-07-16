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Schaeffler bien orienté sur un relèvement de broker
information fournie par AOF 16/07/2026 à 12:50

(Zonebourse.com) - Schaeffler gagne 2,1% à 8,55 EUR à Francfort, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de la part d'UBS sur l'action du fabricant de pièces automobiles, consécutif à une présentation préliminaire de son 2e trimestre 2026, mardi soir.

Au cours de sa présentation, le groupe allemand a indiqué s'attendre à publier un chiffre d'affaires stable au 2e trimestre par rapport à la même période de 2025, avec une croissance ajustée des effets de change très légèrement négative.

En termes de rentabilité, Schaeffler estime que son bénéfice opérationnel (EBIT) avant éléments exceptionnels devrait être supérieur à celui du 2e trimestre 2025, en se rapprochant du point médian de sa fourchette cible annuelle comprise entre 3,5% et 5,5%.

Quant au free cash-flow, le groupe anticipe un montant modérément négatif, principalement sous l'effet des décaissements liés aux restructurations et aux intégrations, mais se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels en matière de free cash-flow.

Réagissant à cette publication ce matin, UBS relève sa recommandation sur Schaeffler de "vente" à "neutre", avec un objectif de cours porté de 7,1 EUR à 8,1 EUR, une cible qui ne laissait plus que 4% de potentiel de baisse par rapport au dernier cours de clôture.

"La réinitialisation de la valorisation, la diminution des attentes et l'augmentation de l'optionalité non automobile rendent le rapport risque-rendement plus équilibré malgré les difficultés d'exécution persistantes", juge la banque suisse.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/07/2026 à 12:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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