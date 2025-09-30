SCBSM : Résultats annuels 2024-2025 : Hausse de +15% du résultat net récurrent

Paris, le 30 septembre 2025 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, présente ses résultats préliminaires [1] de l'exercice 2024-2025 (période du 1 er juillet 2024 au 30 juin 2025). La publication du Document d'Enregistrement Universel, fin octobre, donnera lieu à la publication d'un nouveau communiqué de presse détaillant les performances financières et opérationnelles de SCBSM.

L'exercice 2024-2025 est marqué par des investissements significatifs dans des actifs parisiens avec l'acquisition, en octobre 2024, d'un nouvel immeuble situé boulevard Haussmann (Paris 9) et la poursuite de la spectaculaire restructuration de l'immeuble de Ponthieu (Paris 8) réalisée en milieu occupé dont la livraison est programmée fin 2025. Ces deux opérations stratégiques confortent la valeur intrinsèque du patrimoine.

Pour mémoire, SCBSM dispose désormais de onze actifs au cœur de Paris dans les quartiers les plus recherchés de la capitale (Champs-Elysées, Haussmann, Madeleine, Monceau, Opéra, Sentier) qui représentent plus de 90% de la valeur totale du patrimoine. Le solde est composé d'actifs périphériques dont la monétisation progressive sert de réserve de financement des futurs investissements parisiens.

Croissance du résultat opérationnel et stabilité du coût financier de la dette

Les loyers annuels ont augmenté de près de 6%, à 20 M€, et entrainé une hausse de +11% du résultat opérationnel avant variation de la valeur du patrimoine, à 18 M€.

Après prise en compte du coût financier de la dette nette (stable à -6 M€), le résultat net annuel atteint près de 13 M€ et le résultat net récurrent [2] s'élève à 12 M€, en progression de +15% sur un an après +20% en 2023-2024, confirmant la solidité de la performance financière.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élevait à plus de 440 M€, dont 91% situé à Paris QCA à fin 2024. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .

[1] Données en cours d'audit

[2] Résultat opérationnel avant variation de la juste valeur des immeubles de placement

- coût de l'endettement financier net