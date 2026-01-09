 Aller au contenu principal
Personnes dénudées par Grok: X fait "un premier pas", selon la France
information fournie par AFP 09/01/2026 à 16:15

(Photo d'archives) Ecrans affichant le logo de Grok, un chatbot d'IA générative développé par la société américaine xAI, et son fondateur, l'homme d'affaires américano-sud-africain Elon Musk, le 13 janvier 2025 à Toulouse (France) ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le choix de réserver aux abonnés payants la fonctionnalité de Grok, l'assistant IA du réseau social X, permettant de générer de fausses images de personnes dénudées est "un premier pas", a affirmé vendredi le ministre français Roland Lescure, chargé de la souveraineté numérique.

"L'action de la France et de l'Europe paye: X restreint l'utilisation de Grok. C'est un premier pas, mais la lutte contre les dérives de l'IA doit se poursuivre", a écrit sur Bluesky le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

La réaction tranche avec celle du Royaume-Uni, qui a dénoncé vigoureusement ce choix de X.

Celui-ci "transforme simplement une fonctionnalité qui permet la création d'images illégales en un service premium", et constitue "une insulte aux victimes de misogynie et de violences sexuelles", a dénoncé un porte-parole du Premier ministre britannique Keir Starmer.

Quant au porte-parole de la Commission européenne pour les affaires numériques, Thomas Régnier, il a estimé que "cela ne change pas notre problème de fond: nous ne voulons pas voir de telles images".

Ces images, réalisées en demandant à Grok de dénuder des personnes réelles à partir de ses photos ou vidéos, ont suscité des protestations à travers le monde.

Interpellé par de nombreux utilisateurs sur X qui étaient scandalisés, Grok a répondu vendredi: "La génération et l'édition d'images sont actuellement réservées aux abonnés payants. Vous pouvez vous abonner pour débloquer ces fonctionnalités."

M. Lescure, de son côté, a rappelé que la France avait "saisi la justice et continuera d'exiger des plateformes qu'elles respectent nos lois si elles veulent profiter de notre marché".

IA: Intelligence artificielle
