Personnes dénudées par Grok: X fait "un premier pas", selon la France

(Photo d'archives) Ecrans affichant le logo de Grok, un chatbot d'IA générative développé par la société américaine xAI, et son fondateur, l'homme d'affaires américano-sud-africain Elon Musk, le 13 janvier 2025 à Toulouse (France) ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le choix de réserver aux abonnés payants la fonctionnalité de Grok, l'assistant IA du réseau social X, permettant de générer de fausses images de personnes dénudées est "un premier pas", a affirmé vendredi le ministre français Roland Lescure, chargé de la souveraineté numérique.

"L'action de la France et de l'Europe paye: X restreint l'utilisation de Grok. C'est un premier pas, mais la lutte contre les dérives de l'IA doit se poursuivre", a écrit sur Bluesky le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

La réaction tranche avec celle du Royaume-Uni, qui a dénoncé vigoureusement ce choix de X.

Celui-ci "transforme simplement une fonctionnalité qui permet la création d'images illégales en un service premium", et constitue "une insulte aux victimes de misogynie et de violences sexuelles", a dénoncé un porte-parole du Premier ministre britannique Keir Starmer.

Quant au porte-parole de la Commission européenne pour les affaires numériques, Thomas Régnier, il a estimé que "cela ne change pas notre problème de fond: nous ne voulons pas voir de telles images".

Ces images, réalisées en demandant à Grok de dénuder des personnes réelles à partir de ses photos ou vidéos, ont suscité des protestations à travers le monde.

Interpellé par de nombreux utilisateurs sur X qui étaient scandalisés, Grok a répondu vendredi: "La génération et l'édition d'images sont actuellement réservées aux abonnés payants. Vous pouvez vous abonner pour débloquer ces fonctionnalités."

M. Lescure, de son côté, a rappelé que la France avait "saisi la justice et continuera d'exiger des plateformes qu'elles respectent nos lois si elles veulent profiter de notre marché".