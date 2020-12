SCBSM : Plus de 80% du patrimoine désormais au centre de Paris / La Foncière parachève sa mutation

Paris, le 1er décembre 2020 - SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce le franchissement d'une étape symbolique de son plan de transformation avec le dépassement du seuil de 80% de son patrimoine immobilier situé au cœur de Paris.

En effet, SCBSM vient de procéder tout récemment à :

L' acquisition d'un nouvel actif parisien , situé dans le quartier de l'Opéra (Paris II) ;

, situé dans le quartier de l'Opéra (Paris II) ; La cession de plusieurs actifs en province, dans l'agglomération de Mulhouse (Haut-Rhin) et en Ile-de-France.

L'actif parisien est composé de 2 600 m² environ de bureaux, à rénover et recommercialiser, sur lesquels près de la moitié est d'ores et déjà louée ou a été prise à bail. L'acquisition a été financée par endettement et par la trésorerie de l'entreprise, renforcée par le produit net de remboursement d'emprunts des cessions des actifs de province (3 M€) annoncées ce jour.

Ces opérations d'arbitrage (acquisition et cessions) ont été réalisées à valeur d'expertise.

Depuis le 30 juin 2011, la stratégie d'accroissement du portefeuille parisien et d'arbitrage d'actifs en province a été menée méthodiquement et se poursuivra au cours des prochaines années.

30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 31/12/2020e Part Paris QCA 16% 26% 28% 48% 49% 52% 54% 60% 73% 77% 80%

Au cours de ces 8 années, SCBSM a fait progresser la valeur totale de son patrimoine d'un peu plus de 270 M€ à près de 400 M€ et la part des actifs parisiens de 16% à 80%.

SCBSM a désormais atteint un point d'équilibre avec un patrimoine composé à plus de 80% d'actifs situés à Paris QCA[1], le solde étant constitué d'actifs périphériques offrant des rendements satisfaisants et n'exposant pas le Groupe à des risques financiers majeurs.

SCBSM poursuivra au cours des prochains exercices sa stratégie d'arbitrage des actifs de province sans désormais s'interdire la mise en œuvre d'une optimisation du patrimoine parisien.

À propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à environ 400 M€, dont plus de 80% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

[1] Quartier central des affaires