SCBSM : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 10 décembre 2025
information fournie par Actusnews 20/11/2025 à 18:00

Paris, le 20 novembre 2025 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, informe ses actionnaires que les documents relatifs à l'Assemblée générale mixte qui aura lieu le mercredi 10 décembre 2025 sont disponibles et qu'ils peuvent être consultés sur son site internet ( www.scbsm.fr ) : espace Document, section Information réglementée, rubrique Assemblées Générales.

Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, au siège social de la société : 12, rue Godot de Mauroy, 75009 Paris.

Les actionnaires peuvent également se procurer ces documents auprès de Société Générale Securities Services - 32 rue du Champ de Tir – CS30812 – 44308 Nantes Cedex 3.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°133 le 5 novembre 2025.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à 468 M€, dont 92% situé à Paris QCA à fin juin 2025. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .

Contacts ACTUS finance & communication :

Investisseurs : Journalistes :
Jérôme Fabreguettes Leib Manon Clairet
01 53 67 36 78 01 53 67 36 73
scbsm@actus.fr mclairet@actus.fr

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95216-scbsm_cp_mad_doc_ag_2025.pdf

Valeurs associées

SCBSM
9,600 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

