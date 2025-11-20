SCBSM : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 10 décembre 2025

Paris, le 20 novembre 2025 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, informe ses actionnaires que les documents relatifs à l'Assemblée générale mixte qui aura lieu le mercredi 10 décembre 2025 sont disponibles et qu'ils peuvent être consultés sur son site internet ( www.scbsm.fr ) : espace Document, section Information réglementée, rubrique Assemblées Générales.

Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, au siège social de la société : 12, rue Godot de Mauroy, 75009 Paris.

Les actionnaires peuvent également se procurer ces documents auprès de Société Générale Securities Services - 32 rue du Champ de Tir – CS30812 – 44308 Nantes Cedex 3.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°133 le 5 novembre 2025.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à 468 M€, dont 92% situé à Paris QCA à fin juin 2025. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .

Contacts ACTUS finance & communication :

Investisseurs : Journalistes : Jérôme Fabreguettes Leib Manon Clairet 01 53 67 36 78 01 53 67 36 73 scbsm@actus.fr mclairet@actus.fr