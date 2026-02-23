 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SCBSM : Déclaration des transactions sur actions propres
information fournie par Actusnews 23/02/2026 à 18:00

Paris, le 23 février 2026 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
SCBSM 969500RWF4QUJY6HF161 16/02/2026 FR0006239109 63 9,5 XPAR
SCBSM 969500RWF4QUJY6HF161 18/02/2026 FR0006239109 55 9,4 XPAR
SCBSM 969500RWF4QUJY6HF161 20/02/2026 FR0006239109 57 9,5 XPAR

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à 468 M€, dont 92% situé à Paris QCA à fin juin 2025. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .

Contacts ACTUS finance & communication :

Investisseurs : Journalistes :
Jérôme Fabreguettes Leib Manon Clairet
01 53 67 36 78 01 53 67 36 73
scbsm@actus.fr mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ymxqZZebam2Yl3BwlJhpb2NomWuSlWaWl5LGx5VrZsqUnZpkl2qWmZaYZnJnm25v
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96699-scbsm_cp_rachat_actions_20260223.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

SCBSM
9,500 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank