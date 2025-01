SCBSM : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 8 janvier 2025 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce que, au titre du contrat de liquidité confié à INVEST SECURITIES SA, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 924 titres ;

44 488,96 € en espèces ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 0 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 0.

Il est rappelé que, au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 924 titres ;

43 715,24 € en espèces.

Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

6 154 titres ;

5 000,00 € en espèces.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à plus de 420 M€, dont 90% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .

