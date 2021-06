Scala Patrimoine recrute un directeur général pour son pôle immobilier

(NEWSManagers.com) - Le cabinet de gestion de patrimoine indépendant, Scala Patrimoine, annonce le recrutement du directeur général et associé de son pôle immobilier. Il s' agit de Marc Hofer, 55 ans, diplômé de l' ESDES Paris. " Au sein de la structure, Marc Hofer et ses équipes s' attachent à proposer des opérations sur-mesure et à forte valeur ajoutée à leurs clients " , ajoute le cabinet dans un communiqué, précisant qu'il s'agit d'une création de poste.

Au début des années 2000, Marc Hofer a créé un groupe de facility management haut de gamme, spécialisé dans le retail de luxe, en partenariat avec le fonds de capital investissement Ciclad. Il revend ce groupe en 2014 et devient le secrétaire général du groupe Accelis, pour lequel il coordonne plusieurs projets dans les domaines de l' hôtellerie, de l' éducation et de la promotion immobilière.

Laurence Marchal