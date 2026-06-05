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SBM Offshore cède une participation dans le FSO Chalchi
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 09:33

SBM Offshore annonce avoir conclu un accord d'actionnaires avec son partenaire historique Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) en vue de céder une participation de 45% dans les sociétés ad hoc liées à la location et à l'exploitation du FSO Chalchi.

Le groupe néerlandais d'infrastructures pour l'offshore pétro-gazier conservera la majorité des parts, avec 55%. Cette cession est soumise à plusieurs conditions suspensives et à l'obtention des autorisations nécessaires.

Le FSO Chalchi est actuellement en construction et sera exploité dans le cadre de contrats de location et d'exploitation d'une durée de 20 ans avec Woodside Energy, par l'intermédiaire de sa filiale mexicaine, Woodside Petroleo Operaciones de México.

Ce nouveau FSO est construit sur une coque de type Suezmax et sera équipé d'un système d'amarrage à tourelle déconnectable conçu par SBM Offshore. Il sera amarré par environ 2 500 mètres de fond et pourra stocker environ 950 000 barils de pétrole brut.

Le FSO sera déployé sur le champ Trion, situé à 180 km des côtes mexicaines et à 30 km au sud de la frontière maritime entre les États-Unis et le Mexique. Le projet Trion est une coentreprise entre Woodside (60%, opérateur) et Petroleos Mexicanos (40%).

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