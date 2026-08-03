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SBA Communications revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la forte demande en matière de location de pylônes de téléphonie mobile
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 23:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - SBA Communications SBAC.O , propriétaire de pylônes de téléphonie mobile, a revu à la hausse lundi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a dépassé les attentes pour le deuxième trimestre, grâce à la forte demande des opérateurs de réseaux mobiles pour ses services de location.

* SBA, qui compte parmi ses principaux clients les opérateurs de téléphonie mobile Verizon VZ.N , AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O , a bénéficié de l'augmentation des investissements réalisés par les opérateurs de réseaux mobiles pour développer la 5G et accroître la capacité de leurs réseaux.

* Le propriétaire de pylônes de téléphonie mobile basé en Floride table désormais sur un chiffre d’affaires pour 2026 compris entre 2,841 milliards et 2,886 milliards de dollars, en légère hausse par rapport à ses prévisions précédentes, qui s’échelonnaient entre 2,839 milliards et 2,884 milliards de dollars.

* La société a également revu à la hausse ses prévisions concernant le flux de trésorerie d'exploitation ajusté annuel, le portant à une fourchette comprise entre 11,95 et 12,40 dollars par action, contre une fourchette précédente de 11,93 à 12,38 dollars par action.

* “L’activité des opérateurs est restée stable, nos clients procédant à la fois à la modernisation de leurs sites et à l’extension de leurs réseaux grâce à de nouvelles colocalisations”, a déclaré Brendan Cavanagh, directeur général.

* La société a annoncé un chiffre d’affaires de 715,3 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 706 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Les flux de trésorerie d'exploitation ajustés se sont élevés à 3,05 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les prévisions de 2,98 dollars par action.

* Au 30 juin, SBA Communications détenait ou exploitait 46 390 sites de communication.

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