SBA Communications dépasse ses estimations pour le troisième trimestre et revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SBA Communications SBAC.O a battu les estimations pour le troisième trimestre et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lundi, aidé par une demande constante pour ses services de location de sites de la part des opérateurs de réseaux mobiles.

La société bénéficie des investissements croissants des opérateurs de réseaux mobiles pour étendre la 5G et la capacité du réseau, stimulés par la demande résistante des consommateurs en matière de connectivité, ce qui signale une activité stable de location de sites pour SBA.

La société possède et exploite des infrastructures de communication sans fil, notamment des tours, des toits et d'autres structures.

La demande d'applications de données sans fil gourmandes en bande passante est en plein essor, les consommateurs recherchant une connectivité plus rapide pour alimenter des services tels que le streaming HD, l'IA générative et les jeux avancés, ce qui aide les entreprises telles que SBA.

SBA, qui compte parmi ses clients des opérateurs sans fil tels que AT&T T.N , T-Mobile TMUS.O et Verizon VZ.N , a déclaré un chiffre d'affaires de 732,3 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 716,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société possédait ou exploitait 44 581 sites de communication au 30 septembre.

SBA prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,81 et 2,83 milliards de dollars, contre 2,78 à 2,83 milliards de dollars précédemment. Les analystes, en moyenne, estimaient le chiffre d'affaires à 2,81 milliards de dollars pour l'année.

Son rival American Tower AMT.N a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre à la fin du mois d'octobre, aidé par la forte demande des centres de données et les dépenses importantes des sociétés de télécommunications pour la couverture du réseau.

La société SBA, basée en Floride, a affiché un résultat financier ajusté de 3,30 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre des estimations de 3,21 dollars par action.