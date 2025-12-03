Saylor's Strategy s'engage avec MSCI sur une exclusion potentielle de l'indice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Utkarsh Shetti et Federico Maccioni

DUBAI, 3 décembre - Strategy MSTR.O , le plus grand stockeur de bitcoin s au monde, est en train de discuter avec MSCI d'une décision qui pourrait potentiellement l'exclure de ses indices, a déclaré son président Michael Saylor à Reuters mercredi.

Le fournisseur d'indices MSCI doit prendre cette décision le 15 janvier, dans le cadre d'un bouleversement qui pourrait entraîner des sorties de fonds de l'ordre de 8,8 milliards de dollars si d'autres fournisseurs d'indices suivent le mouvement, selon une note de JP Morgan datant du mois dernier.

La stratégie fait actuellement partie des indices MSCI USA et MSCI World, et une grande partie de sa valeur de marché est liée aux indices de référence par le biais d'instruments passifs tels que les ETF.