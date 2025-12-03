Problèmes de panneaux de fuselage: Airbus abaisse son objectif de livraison d'avions pour 2025

L'avionneur européen Airbus a annoncé mercredi abaisser son objectif de livraisons pour 2025 à 790 avions, contre 820 jusqu'à présent, en raison du récent problème de qualité concernant des panneaux de fuselage de son appareil vedette, l'A320.

( AFP / SERGIO YATE )

"Suite à un récent problème de qualité chez un fournisseur concernant les panneaux de fuselage, affectant les livraisons de la famille A320, Airbus SE actualise ses prévisions de livraisons d'avions commerciaux pour 2025", indique le communiqué publié mercredi, sans préciser si ses livraisons d'avions en 2026 seront également affectées.

L'abaissement de cet objectif de livraison d'avions (-3,7% sur l'année) intervient dans une période de turbulence pour l'avionneur européen, qui a rappelé la semaine dernière 6.000 A320 pour remplacer de toute urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires.

Trois jours plus tard, Airbus a reconnu lundi des "problèmes de qualité" sur des panneaux de fuselage, assurant que l'incident était "circonscrit": c'est ce défaut qui oblige aujourd'hui l'avionneur à rabaisser son objectif de livraison d'avions.

Airbus indique toutefois qu'il maintient "ses prévisions financières" pour 2025.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le géant européen de l'aviation affichait une santé financière enviable, avec une nouvelle progression de son bénéfice net au troisième trimestre, contrairement à son concurrent américain historique Boeing, dans le rouge.

Les récents problèmes d'Airbus l'ont fait plonger en bourse: depuis le début de la semaine, l'avionneur a reculé de près de 7% à la bourse de Paris, après une chute de plus de 10% au cours de la séance de lundi dans la foulée des révélations sur les problèmes de qualité de panneaux de fuselage.

Les chiffres concernant les commandes et les livraisons d'avions commerciaux d'Airbus pour le mois de novembre seront publiés vendredi 5 décembre, indique par ailleurs l'avionneur européen.