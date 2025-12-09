Saviynt évaluée à environ 3 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de sécurité Saviynt a déclaré mardi avoir levé 700 millions de dollars lors d'un tour de table qui la valorise à environ 3 milliards de dollars.