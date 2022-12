Savills IM recrute une directrice de la levée de fonds et des relations clients au Royaume-Uni

(NEWSManagers.com) - Savills Investment Management vient d’annoncer la nomination de Lucy Williams au rang de directrice de la levée de fonds et des relations clients pour le Royaume-Uni. Basée à Londres, elle sera rattachée à Giuseppe Oriani, co-directeur du capital des clients pour l’EMEA.

Au sein de son nouveau poste, Lucy Williams sera chargée de la supervision des relations clients ainsi que de la levée de fonds sur le marché britannique. Elle sera responsable du renforcement des relations existantes ainsi que du développement des nouveaux clients pour la division des actions immobilières et la dette privée. Elle sera également chargée des relations avec des consultants, en tandem avec Apwinder Foster, directeur de la stratégie produit chez DRC Savills IM, la plateforme de dette immobilière commerciale.

Lucy Williams arrive de M&G Real Estate, où elle était directrice du développement commercial et des relations investisseurs depuis 2018. Elle y est entrée en 2014 comme directrice de l’activité institutionnelle au Royaume-Uni et en Europe. Auparavant, elle a été directrice chargée du développement commercial et des relations investisseurs chez Lothbury Investment Management Limited de 2007 à 2013.

Savills IM a également recruté Victoria Morrison en tant que responsable de la rédaction des appels d’offres et des présentations. Elle arrive d’abrdn, où elle était responsable senior des appels d’offres en EMEA depuis 2015 ainsi que directrice adjointe des appels d’offres en APAC. Elle a démarré sa carrière chez abrdn en 2009 comme analyste de performance avant de devenir responsable des appels d’offres en 2013.