Savencia voit son ROC se tasser au premier semestre
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 07:42
'Cette contraction modérée reflète la poursuite des tendances haussières du prix du lait et la difficulté à absorber cette inflation dans les prix consommateur, ainsi qu'une dégradation de certaines devises', explique le groupe agroalimentaire.
A 3,4 MdsEUR, son chiffre d'affaires demeure stable (+0,5%) au total, mais s'accroit de 3,5% en organique, une croissance soutenue par les 'autres produits laitiers' (+7,4%) tandis que le CA des produits fromagers augmente de 0,5%.
Par ailleurs, Savencia Fromage & Dairy va étudier un projet de rapprochement avec Savencia Gourmet pour accélérer le développement du Foodservice Premium, par des synergies entre leurs marques respectives Elle & Vire et Valrhona.
Le groupe précise que cette étude, qui intégrerait également les autres activités chocolat de Savencia Gourmet, sera conduite au cours du dernier trimestre 2025 et soumise à la validation du conseil d'administration début 2026.
