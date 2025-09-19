 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 873,00
+0,22%
Indices
Savencia voit son ROC se tasser au premier semestre
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 07:42

Savencia Fromage & Dairy publie un résultat net part du groupe de 39 millions d'euros pour les six premiers mois de 2025, en baisse de 19 MEUR en comparaison annuelle, et un résultat opérationnel courant (ROC) de 103 MEUR, contre 110 MEUR un an auparavant.

'Cette contraction modérée reflète la poursuite des tendances haussières du prix du lait et la difficulté à absorber cette inflation dans les prix consommateur, ainsi qu'une dégradation de certaines devises', explique le groupe agroalimentaire.

A 3,4 MdsEUR, son chiffre d'affaires demeure stable (+0,5%) au total, mais s'accroit de 3,5% en organique, une croissance soutenue par les 'autres produits laitiers' (+7,4%) tandis que le CA des produits fromagers augmente de 0,5%.

Par ailleurs, Savencia Fromage & Dairy va étudier un projet de rapprochement avec Savencia Gourmet pour accélérer le développement du Foodservice Premium, par des synergies entre leurs marques respectives Elle & Vire et Valrhona.

Le groupe précise que cette étude, qui intégrerait également les autres activités chocolat de Savencia Gourmet, sera conduite au cours du dernier trimestre 2025 et soumise à la validation du conseil d'administration début 2026.

Valeurs associées

SAVENCIA
62,800 EUR Euronext Paris 0,00%
