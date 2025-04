Savencia: stagnation du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 15:37









(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1,69 milliard d'euros au 31 mars 2025, comparable à celui de 2024, dans un contexte économique caractérisé par une forte inflation des prix du lait et une cotation beurre à un niveau record.



La croissance organique du groupe agroalimentaire s'établit à +0,8% au premier trimestre, principalement grâce à une augmentation de 6,6% des autres produits laitiers qui compense la baisse de 3,3% des produits fromagers.



Alors que 'les perspectives de l'année 2025 demeurent marquées par un environnement économique incertain et volatil', Savencia déclare qu'il 'poursuit sa stratégie de spécialités et continue ses efforts pour améliorer sa compétitivité'.





