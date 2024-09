Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Savencia: stabilité de la MOC au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy dévoile un résultat net en amélioration à 64 millions d'euros et une marge opérationnelle courante (MOC) stable à 3,3% pour un chiffre d'affaires atone (+0,1%) à 3,38 milliards d'euros.



Une croissance organique de 0,8% du chiffre d'affaires (dont +0,2% pour les produits fromagers et +2,4% pour les autres produits laitiers) et un effet positif de structure de +1,9% ont été contrebalancés par un effet de change de -2,6%.



Au niveau de sa MOC, le groupe agroalimentaire fait part d'un redressement de l'activité des produits fromagers, mais d'une contraction des autres produits laitiers 'pénalisés par un prix du lait qui demeure élevé et des cotations des ingrédients industriels en baisse'.





Valeurs associées SAVENCIA 50,40 EUR Euronext Paris -0,40%