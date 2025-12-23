 Aller au contenu principal
Savencia signe un accord pour l'acquisition de Quatá Alimentos au Brésil
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 18:29

Savencia Fromage & Dairy annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Quatá Alimentos (Quatá), fabricant de fromages et produits laitiers au Brésil.

Ce développement renforcera le portefeuille local de Savencia grâce à l'intégration de marques solidement implantées telles que Gloria et Quatá, qui proposent une gamme large et complémentaire de produits laitiers et fromagers.

La société s'approvisionne en lait de haute qualité auprès des bassins situés dans les États de São Paulo, Minas Gerais et Rio de Janeiro.

" Cette acquisition renforce la présence historique de Savencia au Brésil, où le Groupe est implanté depuis plusieurs décennies avec des marques locales patrimoniales comme Polenghi, Campo Lindo, Polenguinho et Frescatino ", a déclaré Olivier Delaméa, Directeur Général du Groupe Savencia.

