Savencia signe un accord pour l'acquisition de Quatá Alimentos au Brésil
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 18:29
Ce développement renforcera le portefeuille local de Savencia grâce à l'intégration de marques solidement implantées telles que Gloria et Quatá, qui proposent une gamme large et complémentaire de produits laitiers et fromagers.
La société s'approvisionne en lait de haute qualité auprès des bassins situés dans les États de São Paulo, Minas Gerais et Rio de Janeiro.
" Cette acquisition renforce la présence historique de Savencia au Brésil, où le Groupe est implanté depuis plusieurs décennies avec des marques locales patrimoniales comme Polenghi, Campo Lindo, Polenguinho et Frescatino ", a déclaré Olivier Delaméa, Directeur Général du Groupe Savencia.
Valeurs associées
|58,600 EUR
|Euronext Paris
|-2,66%
A lire aussi
-
L'organisme de surveillance du Pentagone critique Lockheed pour les défaillances de maintenance des F-35, selon Bloomberg News
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Les avions de combat américains F-35 n'étaient disponibles pour voler qu'environ la moitié ... Lire la suite
-
Le département de l'Hérault est placé en vigilance rouge jusqu'à mercredi pour des crues exceptionnelles, à la suite de fortes précipitations qui devraient cesser dans la nuit, selon Météo-France. L'Aveyron est désormais le seul département en vigilance orange ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0,21% mardi, après la publication attendue des chiffres de la croissance américaine, dans un marché au volume d'échanges faible. L'indice vedette CAC 40 a cédé 17,22 points et s'est établi à 8.103,85 points à la ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé mardi, à l'issue d'une séance marquée par une croissance américaine meilleure qu'attendu pour le troisième trimestre, éloignant la perspective de la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed). La Bourse ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer