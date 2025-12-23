Savencia se renforce au Brésil avec l'acquisition de Quatá Alimentos

(AOF) - Savencia Fromage & Dairy a signé un accord en vue de l’acquisition de Quatá Alimentos, un fabricant de fromages et produits laitiers au Brésil. Cette opération permettra au groupe alimentaire familial et indépendant, acteur mondial dans les fromages et les produits laitiers, de renforcer son portefeuille local notamment à l’intégration de marques solidement implantées comme Glória et Quatá. Ces dernières occupent une place de longue date dans les foyers brésiliens.

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, et sa réalisation reste soumise à l'approbation des autorités brésiliennes de la concurrence.

AOF - EN SAVOIR PLUS