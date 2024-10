Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Savencia: croissance de plus de 1% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy affiche au 30 septembre, un chiffre d'affaires en progression de 1,3% à 5,08 milliards d'euros, une croissance portée par une augmentation organique de 2,2% et un effet de structure positif résultant de l'intégration de Williner.



À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires des produits fromagers est demeuré stable (+0,1%) avec un effet de prix favorable qui a compensé la diminution des volumes, tandis que le CA des autres produits laitiers a augmenté de 5,9%.



Dans un environnement géopolitique et économique encore volatil et incertain, Savencia 'poursuit ses efforts d'adaptation et d'investissement en développant la complémentarité de ses différents métiers'.





