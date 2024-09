[SAVE THE DATE] WEBINAIRE EXCEPTIONNEL - Lundi 23 septembre 2024 à 18h30 avec les Neuroscientifiques et Co-Fondateurs Pr. Jocelyne Bloch et Pr. Grégoire Courtine, et la Direction Générale d’ONWARD® Medical

Au programme de ce Webinaire exceptionnel : Des annonces fortes avec la possibilité de poser toutes vos questions en direct à la société



ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce qu’elle tiendra le lundi 23 septembre 2024 à 18h30 un webinaire exceptionnel en français, en présence des Co-fondateurs d’ONWARD Medical, Pr. Jocelyne Bloch et Pr. Grégoire Courtine, de Dave Marver, Président et d’Alexandre Casteau, Directeur de la stratégie et du business développement de la société.



Au cours de ce webinaire, la société commentera des annonces de grande envergure quant au développement d’ONWARD Medical et reviendra sur le succès de ses premières implantations médicales, ses avancés technologiques au travers des différentes études cliniques réalisées et à venir, ainsi que sur les motivations de sa présence sur le territoire européen et français.



Inscription obligatoire pour participer à l'evenement.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ainsi que le lien d'inscription ci-dessous :