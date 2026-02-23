 Aller au contenu principal
Saudi Aramco vend les premières cargaisons de condensat Jafurah à des entreprises américaines et à l'Inde, selon des sources
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 07:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Florence Tan et Siyi Liu

Le géant public de l'énergie Saudi Aramco 2222.SE a vendu plusieurs cargaisons de pétrole brut ultra-léger provenant de son usine de gaz Jafurah, d'une valeur de 100 milliards de dollars, à des majors américains et à un raffineur indien, alors qu'elle se prépare à exporter sa première cargaison dans le courant du mois, ont indiqué quatre sources commerciales.

Le projet Jafurah, estimé à 229 trillions de pieds cubes standard de gaz brut et 75 milliards de barils de condensat, est au cœur des ambitions d'Aramco d'augmenter sa production de gaz pour devenir un acteur mondial majeur du gaz naturel et d'élargir son offre de qualités de brut léger.

La major américaine Chevron CVX.N a acheté deux cargaisons de condensat Jafurah à charger dans le courant du mois et en mars, tandis qu'Exxon Mobil Corp XOM.N et Indian Oil Corp

IOC.NS ont acheté des cargaisons à lever le mois prochain, ont indiqué les sources.

Les cargaisons ont été vendues avec une prime de 2 à 3 dollars le baril par rapport aux cotations de Dubaï sur la base du franco à bord, ont-elles ajouté.

PREMIÈRE CARGAISON PROBABLE POUR LA CORÉE DU SUD

La première cargaison de Chevron devrait être envoyée à GS Caltex, son raffineur sud-coréen en joint-venture, tandis que la seconde pourrait être acheminée vers Star Petroleum Refining

SPRC.TH en Thaïlande, ont indiqué deux des sources.

Aramco, Exxon, IOC et SPRC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. GS Caltex n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Chevron s'est refusé à tout commentaire. Jafurah est potentiellement le plus grand projet de gaz de schiste en dehors des États-Unis et devrait atteindre une production durable de 2 milliards de pieds cubes par jour d'ici 2030.

Aramco pourrait exporter quatre à six cargaisons de 500 000 barils de condensat de Jafurah par mois depuis le port de Yanbu, dans l'est du pays, a déclaré une source à Reuters plus tôt.

Le condensat est un liquide non gazeux qui peut être traité dans des séparateurs pour produire du naphta, matière première de la pétrochimie, et d'autres produits raffinés, ou qui peut être mélangé à du brut pour être distillé dans des raffineries.

Le condensat de Jafurah a une densité API de 49,7 degrés et contient environ 0,17 % de soufre, selon une analyse préliminaire du brut examinée par Reuters.

Environ 40 % de son rendement est constitué de naphta, une matière première pétrochimique, principalement de qualité plus lourde, tandis que la majeure partie du reste de la production est constituée de gasoil et de kérosène, selon l'analyse.

