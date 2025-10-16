 Aller au contenu principal
Satellogic chute à la suite d'une vente d'actions à prix fortement réduits pour un montant de 90 millions de dollars
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre -

** Les actions de la société géospatiale Satellogic SATL.O ont baissé de 15,7 % à 3,49 $ avant la cloche, après qu'une offre secondaire de 90 millions de dollars a été proposée à un prix fortement réduit

** SATL, basée à Davidson en Caroline du Nord, vend () ~27,7 millions d'actions à 3,25 $ pour les besoins généraux de la société

** Le prix de l'offre représente une décote de 21,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 4,14 $

** Cantor Fitzgerald et Titan Partners, division d'American Capital Partners, sont les co-responsables de l'offre ** Satellogic conçoit, fabrique et exploite des satellites d'observation de la Terre capables d'établir une nouvelle cartographie de la planète entière à haute fréquence et à haute résolution, selon le prospectus () ** Avec environ 105,6 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 437 millions de dollars jusqu'à mercredi

** Les actions de SATL ont terminé en hausse de 5,9 %, ce qui porte à 45 % les gains réalisés depuis le début de l'année

Valeurs associées

SATELLOGIC RG-A
2,9100 USD NASDAQ -29,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

