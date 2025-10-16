Satellogic chute à la suite d'une vente d'actions à prix fortement réduits pour un montant de 90 millions de dollars

16 octobre -

** Les actions de la société géospatiale Satellogic SATL.O ont baissé de 15,7 % à 3,49 $ avant la cloche, après qu'une offre secondaire de 90 millions de dollars a été proposée à un prix fortement réduit

** SATL, basée à Davidson en Caroline du Nord, vend () ~27,7 millions d'actions à 3,25 $ pour les besoins généraux de la société

** Le prix de l'offre représente une décote de 21,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 4,14 $

** Cantor Fitzgerald et Titan Partners, division d'American Capital Partners, sont les co-responsables de l'offre ** Satellogic conçoit, fabrique et exploite des satellites d'observation de la Terre capables d'établir une nouvelle cartographie de la planète entière à haute fréquence et à haute résolution, selon le prospectus () ** Avec environ 105,6 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 437 millions de dollars jusqu'à mercredi

** Les actions de SATL ont terminé en hausse de 5,9 %, ce qui porte à 45 % les gains réalisés depuis le début de l'année