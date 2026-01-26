Satellites: OHB et Rheinmetall planchent sur un système type Starlink pour la Bundeswehr

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le fabricant allemand de satellites OHB a confirmé lundi être en discussions avec le groupe de défense Rheinmetall en vue d'une coopération pour des achats publics, la presse évoquant un énorme contrat à attribuer par la Bundeswehr.

OHB "mène actuellement des discussions avec le groupe Rheinmetall en vue d'une coopération pour participer à d'éventuelles procédures d'attribution publiques", a-t-il indiqué dans un communiqué sans donner plus de détails.

Ce communiqué a été publié après parution d'informations dans le Financial Times. Le journal a rapporté lundi qu'OHB et Rheinmetall prépareraient une offre conjointe pour fournir à l'armée allemande un service internet façon Starlink, le réseau américain de SpaceX.

Le contrat, destiné à connecter chars, navires et soldats, pourrait atteindre 8 à 10 milliards d'euros, selon le quotidien économique Handelsblatt.

Les deux partenaires seront en compétition avec la filiale défense du constructeur européen Airbus, Defence and Space, selon la presse.

Le marché a fortement réagi à ces informations. Vers 16H00 GMT à la Bourse de Francfort, le titre OHB prenait 34,1%, à 232 euros, après avoir atteint 240 euros, son plus haut historique. Toutefois, la faible part d'actions en circulation, près de 5%, favorise des fluctuations importantes.

Contacté par l'AFP, Rheinmetall, dont le titre reculait de 1,67%, n'a pas voulu commenter ces informations "pour des raisons juridiques liées à la passation des marchés".

Entreprise familiale basée à Brême (nord), OHB fait figure de Petit Poucet à côté des géants du secteur, comme Airbus Espace et Thales Alenia Space. Cette société est néanmoins un fournisseur de longue date des forces armées allemandes.

En 2007, elle avait décroché un contrat avec la Bundeswehr pour le système SAR-Lupe, afin d'améliorer les images radar de reconnaissance, suivi de développements ultérieurs.

Elle est par ailleurs partenaire d'Airbus pour le système de satellites militaires sécurisés SATCOMBw de nouvelle génération, attribué en 2024 pour 2,1 milliards d’euros.

Rheinmetall, fabricant allemand du char Leopard, a de son côté créé fin 2025 une coentreprise avec la start-up finlandaise Iceye, spécialisée dans les satellites radar d'observation de la Terre, pour fournir 40 satellites SAR d'une valeur minimale de 1,7 milliard d'euros, marquant ainsi son entrée dans le secteur spatial.