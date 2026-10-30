Satellites de communication : Eutelsat examine la réattribution des fréquences européennes

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat dit "analyser l'opportunité" que représente la réattribution des fréquences satellites européennes, a indiqué jeudi son PDG à l'occasion de la publication des résultats trimestriels.

Interrogé lors d'une conférence téléphonique, et alors que les licences européennes actuelles expirent en mai 2027, le PDG d'Eutelsat a indiqué que l'entreprise était actuellement "en phase d'examen" de ce dossier.

"Nous n'avons aucun engagement ferme à ce stade, mais c’est clairement quelque chose que nous examinons de près", a poursuivi Jean-François Fallacher.

Fin mai, la Commission européenne a indiqué qu'elle souhaitait réserver les deux tiers de ces bandes de fréquences à des opérateurs européens. Celles-ci permettraient notamment d'opérer des services de connectivité directe par satellite (direct-to-device), permettant de se connecter à des téléphones sans passer par une antenne terrestre.

Plus tôt en octobre, quatre opérateurs mobiles européens, dont le français Orange, avaient signé une lettre d'intention pour étudier une candidature conjointe à l'attribution de fréquences ces fréquences, sans choisir à ce stade de partenaire satellitaire.

Considéré comme stratégique pour l'indépendance européenne face à Starlink, Eutelsat a vu ses revenus refluer légèrement au premier trimestre, mais a confirmé ses prévisions annuelles jeudi dans un communiqué.

Sur le premier trimestre de son exercice financier décalé, l'entreprise a vu ses ventes atteindre 286 millions d'euros, en recul de 0,9% à base comparable.

Ce montant intègre pour la première fois des revenus liés à la construction de la future constellation européenne Iris2, à hauteur de 5 millions d'euros, un chiffre qui "devrait connaître une hausse significative tout au long de l'exercice et à mesure de l'avancement du programme", a souligné Eutelsat.

Le projet, mené par l'Agence spatiale européenne et la Commission européenne, rassemble un consortium d'acteurs privés pour construire une constellation de satellites de télécommunications sécurisées pour les gestions de crises par les gouvernements, avec l'ambition de s'affranchir de l'omnipotence de l'américain Starlink, marque de l'entreprise SpaceX propriété d'Elon Musk.

Avec le démarrage de la construction, le carnet de commandes d'Eutelsat "comprend désormais 8,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires" liés à Iris2, a précisé le groupe dans son communiqué.

Début août, l'entreprise avait indiqué qu'elle investirait 3,4 milliards d'euros dans le projet, et espérait en tirer 10 milliards de revenus sur la période 2032-2040.

Sur le premier trimestre, le reste des ventes du groupe est alimenté par ses deux segments d'activités habituels, la diffusion vidéo et la connectivité par satellite.

Dans la vidéo, son activité historique, le chiffre d'affaires poursuit sa baisse. Sur le trimestre, il s'élève à 110 millions d'euros, en baisse de 17,8% sur un an et à base comparable.

"Le rythme de la baisse devrait cependant s'atténuer à l'avenir", précise Eutelsat.

La connectivité connaît quant à elle une progression de 11,9% à base comparable, avec un chiffre d'affaires de 168,3 millions d'euros. Une progression largement portée par les services de satellites en orbite basse, dont les revenus ont augmenté de 30,1%, à 70,9 millions.