Satellites : Airbus, Leonardo et Thales envisagent une coentreprise, notamment pour concurrencer SpaceX
information fournie par Boursorama avec Media Services 15/09/2025 à 10:45

Face à SpaceX, les entreprises françaises doivent "changer le modèle" et offrir "les services satellitaires de bout en bout", militaires et civils.

( AFP / PASCAL PAVANI )

( AFP / PASCAL PAVANI )

Les Européens Airbus , Leonardo et Thales envisagent de créer une coentreprise dans le domaine spatial, notamment face à la domination de SpaceX, a indiqué un responsable d'Airbus dans une interview dimanche 14 septembre au quotidien italien Corriere della Sera .

"Ces opérations exigent toujours deux moments. Le premier est la signature (de l'accord, ndlr), l'engagement à unir les forces, puis il y a la phase qui porte à la véritable clôture de l'accord. Dans ce cas, je pense que la signature pourrait avoir lieu déjà en 2025 ", a déclaré Michael Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space.

"Plus flexible"

"Nous sommes sur la bonne voie mais il y a encore des aspects à éclaircir avant un pas aussi important", a-t-il ajouté, évocant des "complexités" dues à une série de questions nationales et transnationales dans le domaine spatial, notamment des satellites.

Le PDG de Leonardo, Roberto Cingolani, avait annoncé en juin qu'une décision sur la faisabilité de cette alliance serait prise en juillet, mais les délais ont été allongés.

Face à SpaceX d'Elon Musk et à la multiplication de lanceurs et de constellations en orbite basse, "nous devons changer le modèle" et le rendre "plus flexible" en offrant "les services satellitaires de bout en bout", militaires et civils, avait ajouté le dirigeant italien.

