Sateliot et PLD Space lancent deux satellites 5G lors de la première mission espagnole

La startup Sateliot et la société d'ingénierie spatiale PLD Space ont signé un accord pour lancer deux satellites 5G dans ce qui sera la première mission privée de ce type réalisée uniquement par des entreprises espagnoles, ont-elles déclaré mardi.

Les sociétés privées de fusées du monde entier prévoient de déployer des milliers de satellites de diffusion de l'internet au cours des prochaines années, ciblant ce que certains analystes estiment être un marché spatial d'un billion de dollars d'ici à 2030. Dans l'Union européenne, les gouvernements s'efforcent de réduire la dépendance à l'égard de SpaceX d'Elon Musk en stimulant l'industrie aérospatiale de l'Union.

Dans le cadre du contrat, PLD Space lancera deux satellites Sateliot pesant 160 kg (353 lb) chacun en orbite terrestre basse d'ici 2027, ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué commun.

Pour ce faire, PLD utilisera le Miura-5, son tout nouveau lanceur orbital à deux étages, partiellement réutilisable et nommé d'après une race de taureau de combat.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société Sateliot, basée à Barcelone, pour s'imposer comme un acteur clé du marché européen des télécommunications par satellite. L'entreprise de défense Indra IDR.MC , qui appartient en partie à l'État, détient une participation de 4 % dans la jeune entreprise.

Le choix d'un partenaire espagnol a permis de sauvegarder la souveraineté technologique européenne et de renforcer la connectivité 5G mondiale tout en améliorant les capacités de sécurité et de défense, a déclaré Jaume Sanpera, directeur général de Sateliot, dans le communiqué commun des deux entreprises.

En mai 2025, Sateliot a présenté ses plans pour déployer 100 satellites d'ici 2028, avec un revenu estimé à 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) d'ici 2030.

PLD Space a effectué le premier lancement de fusée entièrement privé en Europe en 2023. Son objectif est de pouvoir un jour transporter tout type de fret et, à terme, des humains dans l'espace, rivalisant ainsi avec les grands acteurs tels que SpaceX.

(1 $ = 0,8445 euro)