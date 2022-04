Sascha Bibert est nommé nouveau Directeur Financier de Vallourec et rejoint le Comité Exécutif

Meudon (France), 15 avril 2022 – Vallourec annonce la nomination de Sascha Bibert au poste de Directeur Financier du Groupe. Il prend ses fonctions le 19 avril 2022 et rejoint le Comité Exécutif.

Sascha Bibert était auparavant Directeur Financier du groupe Uniper, l’un des plus grands producteurs d’électricité européens cotés en bourse, dont les activités dans les énergies renouvelables et l’hydrogène sont en forte croissance.

Il succédera à Olivier Mallet, qui quitte la société après plus de 10 ans en tant que Directeur Financier, membre du Directoire puis Directeur Général Adjoint. Olivier aura mené à bien de nombreux projets structurants pour le Groupe dans des moments souvent difficiles et a récemment conduit la restructuration financière réussie de Vallourec en 2021.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur-Général de Vallourec, a déclaré :

« Avec l’ensemble du Comité Exécutif, je tiens à remercier Olivier Mallet pour son engagement au cours des dix dernières années au service du Groupe, ainsi que pour sa contribution à l’ histoire si riche de Vallourec. Je suis ravi d’accueillir Sascha au sein du Groupe et du Comité Exécutif. Son expérience de plus de 20 ans dans le secteur de l'énergie et au sein de grands groupes internationaux sera déterminante pour contribuer à accélérer la transformation de Vallourec. En particulier, il jouera un rôle clé dans la génération d'améliorations significatives à court terme de la rentabilité et des flux de trésorerie. »

Biographie de Sascha Bibert

De 2019 à 2021, Sascha Bibert a occupé le poste de Directeur Financier d’Uniper. Avec l’équipe de direction, il a doté l’entreprise d’une nouvelle stratégie axée sur l’accélération de la transition énergétique, tout en capitalisant sur les opportunités offertes par le cycle de marché actuel. Sascha a particulièrement développé le reporting interne et externe, assurant ainsi que l’exécution de la stratégie, y compris l’allocation du capital, soit bien alignée sur les informations fournies aux principales parties prenantes.

Auparavant, il a travaillé en tant que Directeur Financier d’EnerjiSA en Turquie pendant 5 ans, soutenant la forte croissance de la compagnie dans un environnement très volatile, puis cotant la société en bourse à la suite de sa scission en deux entités.

De 2009 à 2014, Sascha a occupé divers postes de direction au sein du groupe E.ON, notamment en tant que SVP en charge de la comptabilité et du contrôle de gestion du groupe et responsable des relations investisseurs. En parallèle, il a également siégé au conseil d’administration d’Energy from Waste, une société dirigée par le groupe de capital-investissement EQT.

Il a commencé sa carrière en tant que gestionnaire de portefeuille d’actions et analyste buy-side en travaillant notamment 5 ans pour Allianz Global Investors, puis pendant 3 ans en tant que responsable des relations avec les investisseurs et les agences de notation chez Munich Re.

Agé de 46 ans, Sascha est diplômé de l’International School of Management et est titulaire des titres de CFA (Chartered Financial Analyst) et CCrA (Certified Credit Analyst).

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

