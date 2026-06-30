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SAS commande des avions gros-porteurs Airbus pour un montant de plus de 10 milliards de dollars
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 10:59

La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mardi l'acquisition de quelque 40 appareils gros-porteurs auprès d'Airbus AIR.PA , ce qui représente le plus gros investissement de son histoire.

"Cette commande auprès d’Airbus représente la plus importante commande d’avions jamais passée par SAS, avec un prix catalogue total de plus de 10 milliards de dollars (8,78 milliards d'euros)", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Cet investissement intervient deux ans seulement après que la compagnie aérienne, détenue en partie par Air France-KLM, est sortie d'une procédure de faillite, à la suite d’années de difficultés financières et d’une chute spectaculaire du trafic pendant la pandémie de COVID-19.

"Ces investissements soutiendront le développement continu du réseau long-courrier de SAS, renforçant ainsi la capacité de la compagnie à relier la Scandinavie aux principaux marchés internationaux au cours des décennies à venir", a déclaré SAS.

(Rédigé par Anna Ringstrom et Simon Johnson, version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)

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