Sartorius: ventes et bénéfices en hausse au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le groupe Sartorius annonce que ses ventes ont atteint 883 ME au 1er trimestre, en hausse de 7,7% par rapport à la même période un an plus tôt (+6,5% à change constant).



Dans le détail, les ventes de la division Bioprocess Solutions ont progressé de 11%, à 718 ME, tandis que celles de Lab Products & Services se sont légèrement contractées, à 165 ME (-4,4%).



Le résultat opérationnel (EBITDA) du groupe ressort à 263 ME (+12,2%) avec une marge EBITDA en hausse de 1,2 pt, à 29.8%.



Le résultat net ajusté ressort à 84.8 ME (+21,4%), avec un bénéfice par action ordinaire ajusté de 1.22 euro (+21,5%).



' Sartorius a très bien démarré cette nouvelle année ; en particulier, la tendance favorable dans notre activité de consommables se poursuit. En revanche, comme prévu, les clients restent prudents quant à leurs investissements dans les instruments de laboratoire et les équipements de bioprocédés ', a déclaré le Dr Joachim Kreuzburg, directeur général de Sartorius.



Pour l'ensemble de l'exercice 2025, Sartorius anticipe une croissance du chiffre d'affaires du Groupe d'environ 6 %. S'agissant des résultats, la société table sur une marge d'EBITDA sous-jacente au niveau du Groupe d'environ 29 à 30 % (contre 28,0 % l'année précédente).







Valeurs associées SARTORIUS 165,400 EUR XETRA +2,48%