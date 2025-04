Sartorius Stedim: résultat net trimestriel accru de moitié information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech publie un résultat net en croissance de 51,8% à 85 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, ainsi qu'un EBITDA courant en progression de 19,9% à 229 millions, soit une marge améliorée de 2,2 points à 30,8%.



Le chiffre d'affaires du fournisseur de produits et services à l'industrie pharmaceutique a augmenté de 11,7% à 745 millions d'euros, dont une hausse de 10,4% à taux de change constant, avec une forte demande de consommables pour la bioproduction.



Sur la base de ces résultats du premier trimestre et de l'évolution positive et continue du marché, Sartorius Stedim Biotech table sur une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 7% et sur une marge d'EBITDA courant d'environ 30 à 31%.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH 185,5500 EUR Euronext Paris +7,32%