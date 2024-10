Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sartorius Stedim: plongeon du résultat net à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech publie un résultat net plus que divisé par deux (-53,5%) à 129 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2024, ainsi qu'un EBITDA courant en repli de 4,9% à 565 millions, soit une marge en retrait de 0,9 point à 27,8%.



Le fournisseur de produits et services à l'industrie pharmaceutique a réalisé un chiffre d'affaires de 2,03 milliards d'euros, en baisse de 1,9% (-3% en organique et à taux de change constant), mais ses prises de commandes ont augmenté de 7,7% à plus de 1,89 milliard.



Sur la base de ces résultats, la direction confirme ses prévisions pour 2024, à savoir un chiffre d'affaires restant globalement au niveau de l'année précédente, et une marge d'EBITDA courant qui devrait atteindre 27 à 29%.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH 201,70 EUR Euronext Paris +14,12%