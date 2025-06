Sartorius Stedim: nouveau président du conseil nommé information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 07:06









(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech (SSB) fait part de la démission de Joachim Kreuzburg en tant que membre du conseil d'administration à compter du 30 juin. Il occupait le poste de président du conseil depuis fin juin 2007 et avait annoncé son départ en décembre 2024.



Pour le remplacer, le conseil a coopté Michael Grosse, par ailleurs successeur de Joachim Kreuzburg au poste de CEO de Sartorius AG, actionnaire majoritaire de SSB. Michael Grosse a également été nommé nouveau président du conseil d'administration de SSB.



Nommé CEO de Sartorius AG en décembre 2024, Michael Grosse a été précédemment président du directoire et directeur général de Syntegon Technology, un leader international des solutions de processus et d'emballage basé en Allemagne, de 2020 à 2023.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH 197,050 EUR Euronext Paris 0,00%