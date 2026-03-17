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Sartorius Stedim Biotech vise 9-12% de croissance du CA à partir de 2027
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 07:18

Sartorius Stedim Biotech STDM.PA a annoncé mardi cibler à partir de 2027 une croissance organique du chiffre d’affaires de 9 à 12% par an à taux de change constants.

"Le groupe devrait systématiquement progresser plus vite que son marché, d’environ 100 à 200 points de base par an", a déclaré Sartorius Stedim Biotech dans un communiqué.

Le fournisseur français d'équipements pharmaceutiques dit prévoir une augmentation de sa marge d’Ebitda d’environ 60 à 85 points de base par an, "portée par un levier d’exploitation, des améliorations opérationnelles et une part croissante de consommables à forte marge", selon un communiqué.

En février, Sartorius Stedim Biotech avait déclaré prévoir une poursuite de la croissance en 2026 avec une hausse de 6% à 10% à taux de change constants de son chiffre d'affaires en 2026.

Le groupe avait également déclaré viser une marge d'Ebitda courant en légère hausse sur un an, à "un peu plus de 31%" après 30,8% en 2025, "portée par les effets de volume et d’échelle".

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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SARTORIUS STEDIM BIOTECH
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