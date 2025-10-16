Sartorius Stedim Biotech relève ses objectifs annuels pour 2025

Un Ã©quipement Sartorius. (crédit photo : Sartorius AG / )

(AOF) - Sur les 9 premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires de Sartorius Stedim Biotech atteint 2,195 milliards d'euros, soit une augmentation de 10,2 % à taux de change constants. L'Ebitda courant augmente de 21% pour atteindre 683 millions d'euros, ce qui dépasse la croissance du chiffre d'affaires, principalement en raison du volume, de la gamme de produits et des effets d'échelle. La marge d'Ebitda a fortement augmenté de 3,3 points de pourcentage pour atteindre 31,1%. Le résultat net courant a augmenté de manière significative de 34,3 % et a atteint 320 millions d'euros.

En outre, le bénéfice net après participations ne donnant pas le contrôle a augmenté de 68,5% pour atteindre 218 millions d'euros.

Sur ces 9 mois, le résultat net courant par action s'établit à 3,28 euros contre 2,46 euros un an avant à la même période.

Le résultat net par action à 2,24 euros contre 1,34 euro un an avant à la même période).

Sur la base des résultats depuis le début de l'année et en tenant compte de l'impact anticipé des droits de douane existants ainsi que de la base de comparaison solide du quatrième trimestre 2024, la direction a révisé à la hausse ses prévisions pour 2025.

La croissance du chiffre d'affaires est attendue désormais d'environ 9% contre 7% précédemment avec une fourchette de prévisions d'environ plus/moins deux points de pourcentage. En termes de rentabilité, la direction vise une marge Ebitda courant d'environ 31% contre précédemment environ 30 à 31%.

De surcroît, les prévisions concernant le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires restent inchangées, à environ 13%, et le ratio entre l'endettement net et l'Ebitda courant devrait être à environ 2,5.