Sartorius Stedim Biotech-Le dividende 2025 de €0,69 approuvé

information fournie par Reuters • 06/02/2026 à 11:48

Sartorius Stedim Biotech SA

STDM.PA :

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE UNE PROPOSITION DE DIVIDENDE DE 0,69 EURO

* LE DIVIDENDE SERA VERSÉ AUX ACTIONNAIRES À COMPTER DU 2 AVRIL 2026

(Rédaction de Gdansk)