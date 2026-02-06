 Aller au contenu principal
Sartorius Stedim Biotech-Le dividende 2025 de €0,69 approuvé
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 11:48

Sartorius Stedim Biotech SA

STDM.PA :

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE UNE PROPOSITION DE DIVIDENDE DE 0,69 EURO

* LE DIVIDENDE SERA VERSÉ AUX ACTIONNAIRES À COMPTER DU 2 AVRIL 2026

(Rédaction de Gdansk)

(Rédaction de Gdansk)

SARTORIUS STEDIM BIOTECH
177,4000 EUR Euronext Paris -2,21%
