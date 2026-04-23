Sartorius Stedim Biotech-Hausse de l'Ebitda au T1, objectifs confirmés

Sartorius Stedim Biotech STDM.PA a fait état jeudi d'une hausse de 1,9% de son Ebitda au premier trimestre, tout en confirmant ses objectifs annuels.

L'Ebitda du fournisseur français d'équipement pharmaceutique a atteint 233,4 millions d'euros au premier trimestre, après 229,0 millions d'euros l'année dernière.

"Les effets de volume positifs et les économies d’échelle ont été en partie contrebalancés par les effets du mix produit et les impacts liés aux droits de douane", a indiqué le groupe.

Son chiffre d'affaires a progressé de 2,3%, et de 7,9% à taux de changes constants, porté par l'activité liée aux consommables destinés à la fabrication de produits biopharmaceutiques.

Sartorius Stedim Biotech dit être "confiant" dans les prévisions pour 2026 présentées en début d'année. En février, il avait déclaré prévoir une hausse de 6% à 10% à taux de change constants de son chiffre d'affaires cette année.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)