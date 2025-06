Sartorius Stedim Biotech: capacités accrues en France information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech , un fournisseur pour l'industrie biopharmaceutiques, a annoncé mardi avoir étendu ses capacités de production et de R&D pour ses bioprocédés en France.



Le spécialiste des biotechnologies indique avoir bouclé aujourd'hui son projet pluriannuel d'expansion de son siège social à Aubagne (France), qui avait été lancé en 2021.



Afin de faire face à la demande croissante de bioprocédés à usage unique, Sartorius Stedim Biotech indique avoir presque doublé sa surface de salle blanche pour la porter à environ 9.000 m2.



Des lignes de production automatisées et numérisées ont par ailleurs été installées pour assurer la fabrication de poches à usage unique, utilisées pour la culture cellulaire, le stockage et le transport de fluides dans le secteur de la production biopharmaceutique.



Le site recourt par ailleurs à des matières premières renouvelables pour produire ses composants en plastique, ce qui a permis de réduire la part des matériaux d'origine fossile dans ses produits.



En plus d'un nouvel entrepôt de 12.000 m2, qui sera pleinement opérationnel d'ici à l'automne, le site élargi comprend également un nouvel espace de laboratoire multifonctionnel de 1.900 m2.



Un bâtiment de bureaux moderne situé au coeur du campus, comprenant une salle d'exposition, un centre de conférence et de nouveaux services tels qu'un restaurant et une salle de sport vient compléter ces nouvelles installations.



La superficie totale de ses locaux a quadruplé depuis 2020, pour atteindre environ 90.000 m2.



Sartorius Stedim Biotech indique que près de 1400 salariés travaillent aujourd'hui au sein de sept sites à travers la France, dont plus de 1100 à Aubagne.



Le nombre de ses salariés dans le pays a pratiquement doublé au cours des dix dernières années.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH 197,8000 EUR Euronext Paris -3,23%