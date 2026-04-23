Sartorius Stedim Biotech: bénéfice net progresse de 3% à 88,1 millions euros au T1 FY26

* Sartorius Stedim Biotech affiche un bénéfice net de 88,1 millions EUR au T1 2026, en hausse de 3%. * Chiffre d’affaires à 761,5 millions EUR, en progression de 2,3%, porté par la croissance des consommables de bioprocédés. * EBITDA sous-jacent à 233,4 millions EUR, en hausse de 1,9%, marge quasi stable à 30,7% (−0,1 point). * Flux de trésorerie disponible à 123,7 millions EUR, plus que doublé.

* Objectifs 2026 confirmés, avec un chiffre d’affaires attendu en hausse de 6% à 10% à taux de change constants et une marge d’EBITDA sous-jacent légèrement au-dessus de 31%. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Sartorius Stedim Biotech SA published the original content used to generate this news brief via EQS News, a service of EQS Group AG (Ref. ID: corporate_2313348_en), on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)