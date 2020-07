Sartorius Stedim Biotech augmente ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2020

Publication d'informations privilégiées conformément à l'article 17 MAR

AUBAGNE, France, 15 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Sur la base des bonnes performances de l'entreprise au premier semestre 2020 et des prévisions de demande qui devraient rester élevées pour le reste de l'année, Sartorius Stedim Biotech relève ses prévisions de croissance et de bénéfices pour l'exercice 2020. La direction prévoit désormais une croissance des ventes de 26 à 30 % (contre 17 à 21 % auparavant) et une marge EBITDA courant1 d'environ 31 % (contre 30 % auparavant), les chiffres étant donnés à taux de change constants comme par le passé. La révision à la hausse des prévisions est en partie liée à la pandémie actuelle de coronavirus, car les produits de Sartorius Stedim Biotech sont utilisés pour la fabrication de vaccins et de médicaments antiviraux.

En raison de la pandémie en cours, ces prévisions sont soumises à une plus grande incertitude que d'habitude. En particulier, ces projections actualisées sont fondées sur l'hypothèse que les chaînes logistiques demeurent stables et que les chaînes de production restent opérationnelles.

Au premier semestre 2020, le groupe Sartorius Stedim Biotech a augmenté ses prises de commandes2 selon des chiffres préliminaires de 34,1 % en devises constantes. Le chiffre d'affaires à taux de change constant a augmenté de 22,0 % et la marge EBITDA courant1 de l'entreprise a bondi à 30,2 %.

Comme prévu, Sartorius Stedim Biotech publiera son rapport complet du premier semestre le 21 juillet 2020. Une conférence téléphonique pour les investisseurs et les analystes aura lieu le même jour à 15h30 CEST.

EBITDA courant : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements corrigé des éléments non récurrents Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues par contrat au cours de l'exercice considéré

Aubagne, France, le 15 juillet 2020 - 18h37

