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Sartorius Stedim Biotech améliore ses performances au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 07:27

Le groupe enregistre au premier trimestre une hausse de 7,9% de son chiffre d'affaires à taux de change constant, portée par les consommables. La rentabilité reste élevée et les perspectives pour l'ensemble de l'année sont maintenues, malgré un environnement incertain.

Sartorius Stedim Biotech publie des résultats trimestriels en amélioration sur un an. Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires atteint 762 millions d'euros, en hausse de 7,9% à taux de change constant sur un an. Cette progression repose surtout sur la croissance de l'activité récurrente liée aux consommables de bioproduction. En données publiées, incluant les effets de change, la croissance ressort à 2,3%. Toutes les régions contribuent à cette dynamique. L'activité progresse de 9,1% en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), de 5,6% en Amérique et de 9,4% en Asie-Pacifique.

Un second semestre plus favorable

L'EBITDA courant s'établit à 233 millions d'euros, soit une marge de 30,7%. Le résultat net atteint 88 millions d'euros.
"Malgré un environnement géopolitique et macroéconomique incertain, nous maintenons une marge robuste et confirmons nos objectifs pour 2026", souligne le directeur général, René Faber, qui ajoute "nous continuons de tabler sur un second semestre supérieur au premier semestre de l'année en valeur absolue".

Le groupe vise une croissance annuelle du chiffre d'affaires comprise entre 6% et 10%, tirée principalement par les consommables, avec une marge d'EBITDA supérieure à 31%, soutenue par les effets de volume et d'échelle. Le consensus vise actuellement 31,4% de marge pour cette année.

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SARTORIUS STEDIM BIOTECH
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