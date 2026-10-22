Sartorius Stedim accroît de plus d'un quart son bénéfice net sur neuf mois

Sartorius Stedim Biotech dévoile un bénéfice net de 277 MEUR au titre des neuf premiers mois de 2026, en croissance de 26,7%, et un EBITDA courant en hausse de 4,8%, à 716 MEUR, soit une progression de 0,2 point de la marge correspondante, qui s'établit à 31,3%.

Des effets de volume positifs et des économies d'échelle ont plus que compensé les effets du mix produits. En termes nets, les surtaxes douanières et la compensation correspondante accordée aux clients se sont neutralisées, sans impact sur la rentabilité.

Le fournisseur de technologies pour la fabrication de produits biologiques a généré un chiffre d'affaires en hausse de 4,3%, à 2 289 MEUR, le chiffre d'affaires opérationnel hors compensation des droits de douane ayant progressé de 7,8% à taux de change constant.

"Notre activité récurrente liée aux consommables est restée le pilier de nos activités, et nous avons enregistré de nouveaux progrès encourageants dans les équipements de bioprocédés", met en avant le directeur général de Sartorius Stedim Biotech, René Fáber.

"Cette évolution positive dans toutes les régions, soutenue par des fondamentaux de marché sains, nous place en bonne position pour le reste de l'année et renforce nettement notre confiance dans nos perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2026", ajoute-t-il.

Pour l'ensemble de l'année en cours, la direction confirme donc ses prévisions d'une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant comprise entre 6 et 10%, ainsi que d'une augmentation de la marge d'EBITDA courant à un niveau légèrement supérieur à 31%.

Sartorius Stedim Biotech estime par ailleurs que son ratio des dépenses d'investissement sur le chiffre d'affaires devrait désormais s'établir à environ 13% en 2026, soit légèrement en deçà du niveau de l'exercice précédent (13,3%), jusqu'alors attendu.