Sartorius : retombe sous sous les 190E, supports proches information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 10:46









(CercleFinance.com) - Sartorius ricoche sous les 201,5E (le 18 mars) retombe sous les 190E : le titre pourrait retracer le récent support des 186E du 11 mars (qui est très proche), puis surtout 181,2E du 3 janvier.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH 191,4000 EUR Euronext Paris -1,80%