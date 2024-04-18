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Sartorius AG affiche un CA en baisse à 819.6 millions d'euros au T1
information fournie par Reuters 18/04/2024 à 08:07

Sartorius AG SATG.DE :

* PRISES DE COMMANDES AU T1 DE 826.3 MILLIONS D'EUROS

* CHIFFRE D’AFFAIRES AU T1 DE 819.6 MILLIONS D'EUROS

* EBITDA COURANT AU T1 DE 234.4 MILLIONS D'EUROS

* PERSPECTIVES: CONFIRME SES ATTENTES POUR L'EXERCICE EN COURS ET CONTINUE D'ANTICIPER UN PREMIER SEMESTRE 2024 MODÉRÉ ET UNE MONTÉE EN PUISSANCE DE L'ACTIVITÉ EN COURS D'ANNÉE

* PERSPECTIVES: LA PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE POURRAIT ÉGALEMENT ÊTRE AFFECTÉE PAR DES TENSIONS GÉOPOLITIQUES CROISSANTES ET DES RALENTISSEMENTS ÉCONOMIQUES

Texte original sur Workspace ID:nEQbvC3nsa Pour plus de détails, cliquez sur SATG.DE

(Rédaction de Gdansk)

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