Sartorius AG affiche un CA en baisse à 819.6 millions d'euros au T1

Sartorius AG SATG.DE :
* PRISES DE COMMANDES AU T1 DE 826.3 MILLIONS D'EUROS
* CHIFFRE D’AFFAIRES AU T1 DE 819.6 MILLIONS D'EUROS
* EBITDA COURANT AU T1 DE 234.4 MILLIONS D'EUROS
* PERSPECTIVES: CONFIRME SES ATTENTES POUR L'EXERCICE EN COURS ET CONTINUE D'ANTICIPER UN PREMIER SEMESTRE 2024 MODÉRÉ ET UNE MONTÉE EN PUISSANCE DE L'ACTIVITÉ EN COURS D'ANNÉE
* PERSPECTIVES: LA PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE POURRAIT ÉGALEMENT ÊTRE AFFECTÉE PAR DES TENSIONS GÉOPOLITIQUES CROISSANTES ET DES RALENTISSEMENTS ÉCONOMIQUES
Texte original sur Workspace ID:nEQbvC3nsa Pour plus de détails, cliquez sur SATG.DE
(Rédaction de Gdansk)
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