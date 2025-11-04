Sarepta s'effondre après l'échec d'un essai de confirmation pour des médicaments approuvés contre les troubles musculaires

Les actions de Sarepta Therapeutics SRPT.O ont plongé de près de 40 % sur le marché mardi, l'échec de deux de ses médicaments approuvés pour un trouble de la fonte musculaire dans un essai clé ayant soulevé des inquiétudes quant à la solidité du portefeuille de l'entreprise.

Ce dernier échec aggrave les difficultés de Sarepta , qui fait déjà l'objet d'un examen minutieux de sa thérapie génique la plus vendue, Elevidys, à la suite du décès de deux patients au début de l'année. L'action de la société a perdu environ 80 % de sa valeur cette année.

Sarepta testait ses thérapies, Amondys 45 et Beyondys 53, dans le cadre d'un essai visant à confirmer leur efficacité dans le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne. Les essais de confirmation de ce type sont considérés comme un élément clé des demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments.

La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie rare qui touche généralement les garçons et provoque une faiblesse des muscles squelettiques et cardiaques qui s'aggrave rapidement avec le temps.

Sarepta, spécialiste des traitements de la DMD, a attribué l'échec de l'essai à des interruptions de doses pendant la pandémie de COVID-19.

"Il est certainement possible de croire que les interruptions de dose ont dilué l'ampleur de l'effet, mais il n'en reste pas moins que les résultats de cette analyse post-hoc ne sont pas particulièrement convaincants", a déclaré William Pickering, analyste chez Bernstein.

Sarepta prévoit de rencontrer la Food and Drug Administration américaine pour discuter de la conversion des autorisations accélérées actuelles des médicaments en autorisations complètes, a déclaré la société.

Bien que les analystes aient noté que l'échec de l'essai n'était pas totalement inattendu, ils ont averti qu'il pourrait assombrir davantage les perspectives de l'activité de base de Sarepta et accroître la surveillance des autorités de réglementation, des payeurs et des médecins.