Sarepta progresse après que des médicaments contre les maladies musculaires se sont révélés prometteurs lors d'essais à un stade précoce ou intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Sarepta Therapeutics SRPT.O augmentent de 6,1 % à 18,70 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que les études préliminaires et intermédiaires de deux médicaments expérimentaux pour des maladies musculaires rares ont montré des niveaux élevés de traitement atteignant le tissu musculaire sans problèmes de sécurité sérieux

** L'un des médicaments cible la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale, une maladie héréditaire rare qui provoque une faiblesse musculaire progressive, tandis que l'autre cible la dystrophie myotonique de type 1, une maladie musculaire courante de l'adulte qui peut affecter le cœur et la respiration

** Co indique que les traitements réduisent les protéines nocives ou le matériel génétique liés aux maladies après une seule dose

** La plupart des effets secondaires étaient légers ou modérés, et il n'y avait pas de signaux de sécurité limitant la dose

** Les actions ont chuté de 82 % en 2025