 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sarepta chute après que les recettes préliminaires d'Elevidys pour le quatrième trimestre ont manqué les estimations
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 19:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments génétiques Sarepta Therapeutics SRPT.O chutent de 12,26 % à 20,91 $

** SRPT déclare des revenus nets préliminaires de produits Elevidys pour le quatrième trimestre de 110,4 millions de dollars par rapport à l'estimation des analystes de 176,99 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** SRPT annonce des revenus nets préliminaires du produit Elevidys de 898,7 millions de dollars pour l'exercice 2025, contre une estimation de 1 029 millions de dollars par les analystes

** Le chiffre d'affaires d'ELEVIDYS au quatrième trimestre a été affecté par la sévère saison grippale de fin d'année et par la nécessité, en décembre, de reprogrammer 6 perfusions de patients en 2026", déclare la société

** La société reconfirme le plancher des ventes annuelles d'ELEVIDYS fixé précédemment à 500 millions de dollars

** L'action a chuté de 82,3 % en 2025

Valeurs associées

SAREPTA
20,8050 USD NASDAQ -12,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank