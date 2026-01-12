Sarepta chute après que les recettes préliminaires d'Elevidys pour le quatrième trimestre ont manqué les estimations

12 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments génétiques Sarepta Therapeutics SRPT.O chutent de 12,26 % à 20,91 $

** SRPT déclare des revenus nets préliminaires de produits Elevidys pour le quatrième trimestre de 110,4 millions de dollars par rapport à l'estimation des analystes de 176,99 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** SRPT annonce des revenus nets préliminaires du produit Elevidys de 898,7 millions de dollars pour l'exercice 2025, contre une estimation de 1 029 millions de dollars par les analystes

** Le chiffre d'affaires d'ELEVIDYS au quatrième trimestre a été affecté par la sévère saison grippale de fin d'année et par la nécessité, en décembre, de reprogrammer 6 perfusions de patients en 2026", déclare la société

** La société reconfirme le plancher des ventes annuelles d'ELEVIDYS fixé précédemment à 500 millions de dollars

** L'action a chuté de 82,3 % en 2025