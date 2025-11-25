 Aller au contenu principal
Sarah Leroy nommée secrétaire générale de Mercialys
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 07:42

Mercialys fait part de l'arrivée de Sarah Leroy, en qualité de secrétaire générale. À ce titre, et au sein du comex, elle supervise les départements juridique, gouvernance, conformité et RSE, et reporte directement à Vincent Ravat, directeur général.

Avocate de formation, spécialisée en immobilier et en fusions-acquisitions, Sarah Leroy bénéficie de plus de 20 ans d'expérience acquise notamment au sein d'Axa Investment Managers, Tereos, et des cabinets Jones Day et August & Debouzy.

'Son expertise solide et son expérience reconnue constituent un atout majeur pour accompagner Mercialys dans ses prochaines étapes de développement', affirme la société foncière spécialisée dans l'immobilier commercial.

